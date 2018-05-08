В Тульском музее оружия пройдет «Ночь музеев»

Фото culture.ru.

В ночь с 19 на 20 мая в России в 12-й раз пройдет акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Шедевры из запасников». Музеи и картинные галереи по всей стране подготовили для посетителей специальные программы.

В Тульском музее оружия гостей ждут костюмированные экскурсии, реконструкция баталий, мастер-классы и светомузыкальное представление.

18.00-18.30 - Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев». Зал Славы российского оружия.

18.00-19.30 - Клуб боевых друзей музея.

18.30-23.00 - Костюмированные тематические экскурсии «Шедевры музея оружия». Экспозиция музея.

18.30-19.30 - «Музейные баталии». Интеллектуальный блиц-турнир. Библиотека.

18.30-19.30 - «Шедевры тульских мастеров». Культурно-образовательная программа. Экспозиция музея, Школа тульских мастеров.

19.00-22.00 - Мастер-классы Школы тульских мастеров:

Искусство тульской всечки и резьбы;

Ажур металла рукотворный.

Холл 1-го этажа, территория музея.

19.30-23.00 - «Шедевры из запасников». Демонстрация фильмов о музее. Большой конференц-зал.

22.50-23.00 - Праздничное светомузыкальное представление. Территория музея.

Тульский музей оружия: Октябрьская, 2, тел. 47-22-41.