В Тульском музее оружия пройдет «Ночь музеев»
Всероссийская акция состоится 19 мая.
В ночь с 19 на 20 мая в России в 12-й раз пройдет акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Шедевры из запасников». Музеи и картинные галереи по всей стране подготовили для посетителей специальные программы.
В Тульском музее оружия гостей ждут костюмированные экскурсии, реконструкция баталий, мастер-классы и светомузыкальное представление.
18.00-18.30 - Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев». Зал Славы российского оружия.
18.00-19.30 - Клуб боевых друзей музея.
18.30-23.00 - Костюмированные тематические экскурсии «Шедевры музея оружия». Экспозиция музея.
18.30-19.30 - «Музейные баталии». Интеллектуальный блиц-турнир. Библиотека.
18.30-19.30 - «Шедевры тульских мастеров». Культурно-образовательная программа. Экспозиция музея, Школа тульских мастеров.
19.00-22.00 - Мастер-классы Школы тульских мастеров:
- Искусство тульской всечки и резьбы;
- Ажур металла рукотворный.
Холл 1-го этажа, территория музея.
19.30-23.00 - «Шедевры из запасников». Демонстрация фильмов о музее. Большой конференц-зал.
22.50-23.00 - Праздничное светомузыкальное представление. Территория музея.
Тульский музей оружия: Октябрьская, 2, тел. 47-22-41.