Туляк украл из бутика женскую куртку и нижнее белье

В Туле в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» заявили о краже из бутика, расположенного в торговом центре на улице Путейской. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленник вынес из торгового зала женскую куртку и нижнее белье, не оплатив товар.

Полицейские вычислили преступника по записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый 26-летний житель Щекинского района.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливается причиненный собственнику ущерб.