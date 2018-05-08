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Туляк украл из бутика женскую куртку и нижнее белье

Туляк украл из бутика женскую куртку и нижнее белье

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения.

В Туле в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» заявили о краже из бутика, расположенного в торговом центре на улице Путейской. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленник вынес из торгового зала женскую куртку и нижнее белье, не оплатив товар.

Полицейские вычислили преступника по записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый 26-летний житель Щекинского района.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливается причиненный собственнику ущерб.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:56 +1
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