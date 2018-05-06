В Тульскую область 7 мая доставят мощи святых

Преклониться к православным святыням верующие смогут в понедельник в Туле. После святыни доставят в Новомосковск, Богородицк и Ефремов.

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Тульской епархии будут находиться икона священномученика Киприана и мученицы Иустинии с частицами их мощей, а также ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского – святыни Свято-Успенского кафедрального собора г. Ташкент, сообщают в тульской епархии.

Время и место, когда верующие смогут приклониться, следующее:

7.05. - 17:00 – 9.05. - 18:00 – Сергиевский храм г. Тулы

9.05. - 18:00 – 10.05. - 17:00 – Свято-Успенский монастырь г. Новомосковск

10.05. - 18:00 – 11.05. - 16:00 – Свято-Успенский храм г. Богородицк

11.05. - 18:00 – 12.05. - 16:00 – Свято -Троицкий храм г. Ефремов