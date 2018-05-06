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В Тульскую область 7 мая доставят мощи святых

В Тульскую область 7 мая доставят мощи святых

Преклониться к православным святыням верующие смогут в понедельник в Туле. После святыни доставят в Новомосковск, Богородицк и Ефремов.

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Тульской епархии будут находиться икона священномученика  Киприана и мученицы Иустинии с частицами их мощей, а также ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского – святыни Свято-Успенского кафедрального собора г. Ташкент, сообщают в тульской епархии.
 
 
Время и место, когда верующие смогут  приклониться, следующее: 
 
7.05. - 17:00 – 9.05. - 18:00 – Сергиевский храм г. Тулы
 
9.05. -  18:00 – 10.05. - 17:00 – Свято-Успенский монастырь г. Новомосковск
 
10.05. - 18:00 – 11.05. - 16:00 – Свято-Успенский храм г. Богородицк
 
11.05. - 18:00 – 12.05. - 16:00 – Свято -Троицкий храм г. Ефремов
сегодня, в 19:10 +2
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