В Тульском академическом театре драмы назначили художественного руководителя
Дмитрий Краснов — главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД – с 1 мая приступает к своим обязанностям.
Myslo побеседовал с Дмитрием Алексеевичем.
- Дмитрий Алексеевич, приоткройте тайну: как состоялось это неожиданное для многих назначение.
- Никакой тайны. Мне поступило предложение, я взял время на раздумье. Все-таки это очень большая ответственность. И потом я это предложение принял.
- Уже определились с ближайшими планами?
- Предстоит большая серьезная работа. Прежде всего — анализ репертуара. Какие были ошибки, какие удачи. Что делать для того, чтобы развивался не только театр, но и наши актеры. Наметить приглашенных режиссеров для того репертуара, который будет. Хорошо, что все состоялось именно сейчас, когда конец сезона, и есть достаточно времени, чтобы все взвесить и расставить приоритеты.
- То есть о ближайших планах пока не скажете?
- Мне пока проще говорить о перспективах развития Новомосковского театра. У нас была выработана определенная стратегия развития, сформированная на несколько лет. С Тулой, конечно, я таких планов не строил.
- Чего, на ваш взгляд, удалось добиться в Новомосковском театре?
- Перед нами стояла задача вернуть зрителя в театр, и это нам удалось. Старались работать так, чтобы артисты могли творчески развиваться. Конечно, ничто так не возвышает и не поднимает, как классика. Но все равно есть необходимость в современном репертуаре. В Новомосковске сейчас под эгидой Театра наций будет проходить Лаборатория молодых российских режиссеров. По ее итогам один из режиссеров поставит спектакль в нашем театре.
Родился 5 января 1968 г.
Окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных по специальности актер музыкального театра (1993), Высшее театральное училище им.
С 1997 года артист ТАТД.
С 2004 по 2012 годы и с 2013 года режиссер-постановщик Тульского академического театра.
С 2012 по 2013 год — главный режиссер театра.
С 2015 года — главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД.