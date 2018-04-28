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В Тульском академическом театре драмы назначили художественного руководителя

В Тульском академическом театре драмы назначили художественного руководителя

Дмитрий Краснов — главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД – с 1 мая приступает к своим обязанностям.

Myslo побеседовал с Дмитрием Алексеевичем.

- Дмитрий Алексеевич, приоткройте тайну: как состоялось это неожиданное для многих назначение.

- Никакой тайны. Мне поступило предложение, я взял время на раздумье. Все-таки это очень большая ответственность. И потом я это предложение принял.

- Уже определились с ближайшими планами?

- Предстоит большая серьезная работа. Прежде всего — анализ репертуара. Какие были ошибки, какие удачи. Что делать для того, чтобы развивался не только театр, но и наши актеры. Наметить приглашенных режиссеров для того репертуара, который будет. Хорошо, что все состоялось именно сейчас, когда конец сезона, и есть достаточно времени, чтобы все взвесить и расставить приоритеты.

- То есть о ближайших планах пока не скажете?

- Мне пока проще говорить о перспективах развития Новомосковского театра. У нас была выработана определенная стратегия развития, сформированная на несколько лет. С Тулой, конечно, я таких планов не строил.

- Чего, на ваш взгляд, удалось добиться в Новомосковском театре?

- Перед нами стояла задача вернуть зрителя в театр, и это нам удалось. Старались работать так, чтобы артисты могли творчески развиваться. Конечно, ничто так не возвышает и не поднимает, как классика. Но все равно есть необходимость в современном репертуаре. В Новомосковске сейчас под эгидой Театра наций будет проходить Лаборатория молодых российских режиссеров. По ее итогам один из режиссеров поставит спектакль в нашем театре.

досье myslo

Родился 5 января 1968 г.

Окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных по специальности актер музыкального театра (1993), Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности режиссер драматического театра (2003).

С 1997 года артист ТАТД.

С 2004 по 2012 годы и с 2013 года режиссер-постановщик Тульского академического театра.

С 2012 по 2013 год — главный режиссер театра.

С 2015 года — главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД.

 

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 18:00 +4
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Дмитрий Краснов
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Тула

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