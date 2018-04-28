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Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику

А также рассказали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.

30 апреля в России отметят 369-ю годовщину пожарной охраны России. В преддверии этого праздника сегодня, 28 апреля, в Центральном парке спасатели продемонстрировали жителям города пожарную технику, показали, как оказывать первую помощь. Маленькие туляки поучаствовали в детских викторинах.

На одной из площадок свои экспонаты демонстрировал Центр противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Тульской области, на другой – сотрудники МЧС организовали презентацию проекта МЧС России «Научись спасать жизнь».

Детвора и взрослые с интересом изучали технические новинки спасательного ведомства, участвовали в состязаниях и изучали приемы оказания первой помощи.

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Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 1
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 2
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 3
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 4
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 5
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 6
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 7
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 8
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 9
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 10
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 11
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:35 +1
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