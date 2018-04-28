Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

А также рассказали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.

30 апреля в России отметят 369-ю годовщину пожарной охраны России. В преддверии этого праздника сегодня, 28 апреля, в Центральном парке спасатели продемонстрировали жителям города пожарную технику, показали, как оказывать первую помощь. Маленькие туляки поучаствовали в детских викторинах.

На одной из площадок свои экспонаты демонстрировал Центр противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Тульской области, на другой – сотрудники МЧС организовали презентацию проекта МЧС России «Научись спасать жизнь».

Детвора и взрослые с интересом изучали технические новинки спасательного ведомства, участвовали в состязаниях и изучали приемы оказания первой помощи.