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В Тульской области разбился «бесправный» водитель УАЗа
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области разбился «бесправный» водитель УАЗа

Еще один мужчина госпитализирован.

25 апреля в 8.45 на 9-м км автодороги «Плавск — Мещерино — Диктатура» (Плавский район) 32-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Мужчина не имел права управления транспортными средствами.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 31-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +1
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