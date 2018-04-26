Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области разбился «бесправный» водитель УАЗа
Еще один мужчина госпитализирован.
25 апреля в 8.45 на 9-м км автодороги «Плавск — Мещерино — Диктатура» (Плавский район) 32-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Мужчина не имел права управления транспортными средствами.
От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 31-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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