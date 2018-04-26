В Тульской области разбился «бесправный» водитель УАЗа

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 апреля в 8.45 на 9-м км автодороги «Плавск — Мещерино — Диктатура» (Плавский район) 32-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Мужчина не имел права управления транспортными средствами.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 31-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.