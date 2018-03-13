Житель Ясногорска сядет на скамью подсудимых за убийство знакомого из охотничьего ружья
Инцидент случился в декабре 2017 года.
Прокурор Ясногорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 49-летнего мужчины в ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что 22 декабря 2017 года в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, подозреваемый взял из своего автомобиля охотничье ружье и дважды выстрелил в своего знакомого. После этого он скрылся с места преступления.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и УМВД преступление удалось раскрыть по горячим следам.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.
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