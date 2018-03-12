Цифры: Сколько туляки берут ипотечных кредитов
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обнародовало статистику за январь 2018 года.
За январь 2018 года жители Тульской области получили 771 ипотечный жилищный кредит (ИЖК) на сумму более 1,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем предоставленных ИЖК увеличился в 2,1 раза.
Жители региона, как и в 2017 году, оформляют кредиты на приобретение жилья в российских рублях, уточнили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом средний срок кредитования составляет 15,9 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало февраля 2018 года достигла 9,7% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 11,9%).
По итогам января, совокупная задолженность по ипотеке в регионе достигла 44,7 млрд рублей. При этом задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой 2017 года снизилась на 21,4%. Удельный вес задолженности в иностранной валюте в общей сумме задолженности по ИЖК на указанную дату составил 0,36% (на 1 февраля 2017 года – 0,54%).
На 1 февраля 2018 года на территории Тульской области действовало два региональных банка, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 274 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).
Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №2 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.