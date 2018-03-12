Цифры: Сколько туляки берут ипотечных кредитов

За январь 2018 года жители Тульской области получили 771 ипотечный жилищный кредит (ИЖК) на сумму более 1,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем предоставленных ИЖК увеличился в 2,1 раза.

Жители региона, как и в 2017 году, оформляют кредиты на приобретение жилья в российских рублях, уточнили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом средний срок кредитования составляет 15,9 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало февраля 2018 года достигла 9,7% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 11,9%).

По итогам января, совокупная задолженность по ипотеке в регионе достигла 44,7 млрд рублей. При этом задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой 2017 года снизилась на 21,4%. Удельный вес задолженности в иностранной валюте в общей сумме задолженности по ИЖК на указанную дату составил 0,36% (на 1 февраля 2017 года – 0,54%).

На 1 февраля 2018 года на территории Тульской области действовало два региональных банка, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 274 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №2 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.