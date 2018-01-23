новости
новости
Регистрация
Туляк стал академиком моды
Татьяна Михалкова и Сергей Курдюмов.

Туляк стал академиком моды

Впервые в истории тульской культуры академиком Национальной академии индустрии моды стал наш земляк Сергей Курдюмов.

Сергей Курдюмов — директор Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, исполнительный директор Международного фестиваля дизайна и моды «Губернский стиль» в городе Туле.

22 января в Москве в торжественной обстановке состоялось вручение диплома звания академика НАИМ (Национальной академии индустрии моды). НАИМ — высшее профессиональное сообщество российской моды, объединяющее профессиональных дизайнеров, научных и творческих работников, специалистов, относящихся к индустрии моды.


Вячеслав Зайцев и Сергей Курдюмов.

Президент НАИМ, знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев, лично приезжал в Тулу в мае 2017 года, когда здесь проводился финал фестиваля «Губернский стиль». Тула очаровала мэтра отечественной моды своей диковиной красотой, радушием и гостеприимством.

Вячеслав Михайлович отметил высокий уровень проведения конкурса и личный вклад Сергея Курдюмова и команды единомышленников в региональную индустрию моды.

При поддержке правительства Тульской области и министерства образования Тульской области фестиваль прошел очень достойно, став настоящим праздником моды. Генеральным модельным партнером фестиваля «Губернский стиль» является агентство Gold Models.

По итогам фестиваля Сергей Курдюмов был рекомендован к приему в Национальную академию индустрии моды как успешный fashion-менеджер.

Сергей Курдюмов теперь один из тех, кто определяет обладателей высшей награды российских дизайнеров — национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».


Сергей Курдюмов с президентом фестиваля «Губернский стиль» Екатериной Ребежа.

Кстати, всех желающих реализовать себя в модной индустрии приглашаем принять участие в Международном фестивале моды дизайна и ремесел «Губернский стиль», который традиционно пройдет весной 2018 года.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:22 0
Другие статьи по темам
Событие
академик Национальной академии индустрии модымодаГубернский стильмодельное агентство
Люди
Сергей КурдюмовВячеслав Зайцев
Место
ТулаМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российские аптеки будут предлагать покупателям самые дешевые лекарства
Российские аптеки будут предлагать покупателям самые дешевые лекарства
После публикации Myslo прокуратура нашла нарушения в работе щекинских властей
После публикации Myslo прокуратура нашла нарушения в работе щекинских властей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.