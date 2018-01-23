Туляк стал академиком моды

Татьяна Михалкова и Сергей Курдюмов.

Впервые в истории тульской культуры академиком Национальной академии индустрии моды стал наш земляк Сергей Курдюмов.

Сергей Курдюмов — директор Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, исполнительный директор Международного фестиваля дизайна и моды «Губернский стиль» в городе Туле.

22 января в Москве в торжественной обстановке состоялось вручение диплома звания академика НАИМ (Национальной академии индустрии моды). НАИМ — высшее профессиональное сообщество российской моды, объединяющее профессиональных дизайнеров, научных и творческих работников, специалистов, относящихся к индустрии моды.



Вячеслав Зайцев и Сергей Курдюмов.

Президент НАИМ, знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев, лично приезжал в Тулу в мае 2017 года, когда здесь проводился финал фестиваля «Губернский стиль». Тула очаровала мэтра отечественной моды своей диковиной красотой, радушием и гостеприимством.

Вячеслав Михайлович отметил высокий уровень проведения конкурса и личный вклад Сергея Курдюмова и команды единомышленников в региональную индустрию моды.

При поддержке правительства Тульской области и министерства образования Тульской области фестиваль прошел очень достойно, став настоящим праздником моды. Генеральным модельным партнером фестиваля «Губернский стиль» является агентство Gold Models.

По итогам фестиваля Сергей Курдюмов был рекомендован к приему в Национальную академию индустрии моды как успешный fashion-менеджер.

Сергей Курдюмов теперь один из тех, кто определяет обладателей высшей награды российских дизайнеров — национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».



Сергей Курдюмов с президентом фестиваля «Губернский стиль» Екатериной Ребежа.

Кстати, всех желающих реализовать себя в модной индустрии приглашаем принять участие в Международном фестивале моды дизайна и ремесел «Губернский стиль», который традиционно пройдет весной 2018 года.