Роспотребнадзор о кальянной в жилом доме в Новомосковске: нарушений нет

Фото и видео ИА «Новомосковск сегодня».

Выяснилось, что требования к размещению таких заведений нормативными документами не установлены.

Ранее Myslo писал о кальянной в Новомосковске. Заведение расположено в жилом доме и беспокоит жильцов.

По словам жителей, громкая музыка доносится из кафе даже после 23.00. Посетители кальянной выходят на улицу покурить возле подъезда.

- Всю ночь подъезжают и отъезжают машины. Шум стоит такой, что спать попросту невозможно. А кроме того, в жилые квартиры постоянно проникают запах и дым от кальяна, — возмущались люди.

На замечания жителей дома подвыпившие посетители реагируют агрессивно. Один из таких инцидентов попал на видео.

Отметим, что недалеко от кальянной расположены городская прокуратура, отдел полиции, а также вневедомственная охрана. А в доме напротив проживает глава городской администрации Вадим Жерздев.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области ответили на запрос Myslo.

- Требования к размещению и эксплуатации кальянных действующими нормативными документами не установлены. Одновременно согласно действующему законодательству вопрос размещения помещений общественного значения в жилых зданиях не подлежит согласованию с Роспотребнадзором и его территориальными органами.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.1.2.2645−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» установлены определенные требования к помещениям общественного назначения, встроенным в жилые здания.

Согласно СанПиН 2.1.2.2645−10 помещения общественного назначения должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, не допускается загрузка товаров со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Вентиляция объектов, размещенных в жилых зданиях, должна быть автономной.

Ведомство посоветовало жильцам обратиться в Управление Роспотребнадзора в случае ухудшения условий проживания.

В обращении следует отметить обстоятельства, указывающие на этот факт.