Тульские борцы завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире

Фото: Федерация спортивной борьбы Тульской области

Соревнования на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова состоялись в спорткомплексе ТулГУ.

Сборная Тульской области по греко-римской борьбе завоевала одну золотую, четыре серебряные восемь бронзовых медалей на Всероссийском турнире на призы нашего земляка, олимпийского чемпиона 1972 года Шамиля Хисамутдинова. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Тульской области.

Соревнования состоялись в спорткомплексе ТулГУ. За награды боролись более 200 спортсменов из 18 регионов России, а также представители Луганска.

Победу одержал Иван Борзенков, серебряными призёрами стали Александр Теняков, Рамазан Магомедов, Никита Овсянников и Ярослав Дьячков, а бронза досталась Артуру Садояну, Роману Бадояну, Назару Звереву, Владиславу Ледовскому, Сурену Аскарову, Александру Мартыненко, Андрею Пахомову и Андрею Пинчуку.