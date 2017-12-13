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В Туле пройдет новогодняя ремесленная ярмарка
Фото morozmail.ru

В Туле пройдет новогодняя ремесленная ярмарка

Гости ярмарки смогут принять участие в мастер-классах, узнать Святочные традиции и приобрести традиционные игрушки и подарки.

23 декабря в 11.00 на территории этнодвора «Тульский Левша» для туляков и гостей города пройдет новогодняя ремесленная ярмарка. Гостей познакомят с народными обычаями Святочного периода Тульской губернии и Центральной России конца XIX — начала XX века, проведут подблюдные гадания, игры, а также мастер-класс по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшению новогодней ёлки.

Весь день для гостей ярмарки будут проходить мастер-классы и мастер-шоу по традиционным тульским ремёслам.

Также на новогодней ярмарке можно будет приобрести новогодние подарки, выполненные тульскими мастерами: традиционную глиняную городскую и филимоновскую игрушки, керамику, кружево, вышивку, текстильную куклу, лоскутное шитьё и многое другое.

Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, ул. 9 Мая, 1-б.

Вход бесплатный.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:56 +3
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