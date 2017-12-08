В Туле состоится официальное открытие нового культурного центра

С открытием «Типографии» (ул. Ф. Энгельса, 70-а) у туляков появится место, куда можно пойти каждый день — уже готово расписание с 15 по 23 декабря, насыщенное концертами, лекциями, мастер-классами, вечеринками.

Манифест культурного центра гласит:

— Это место для тех, кто чувствует, что им некуда сходить в городе, а таких у нас, к сожалению, много. Мы хотим быть площадкой, объединяющей людей с разными интересами, ценностями и бэкграундом, но имеющими одну общую черту — стремление развиваться и делать что-то новое. Из-за того, что Тула находится близко к Москве, многие переезжают в столицу за новым полем для развития. Мы мечтаем показать тулякам, что интересно бывает и у нас, — было бы желание. Например, наша команда состоит из обычных туляков, которые понятия не имеют, как реализовывать что-то подобное. Мы учимся в процессе и надеемся, что у нас неплохо получается. Многие из нас пожили в крупных городах, других странах и поняли, что везде хорошо, и даже лучше, чем у нас, но мы решили попробовать приблизить родной город к стандартам этого «хорошо», вместо того чтобы просто приехать в уже готовую среду. Здесь речь не о патриотизме, а, скорее, о челленджах, которые нам нравится себе ставить и радоваться, когда мы их выполняем…

15 декабря на открытии выступит Антоха МС — улыбчивый парень из спального района Москвы, который играет на трубе, странновато, но удобно одевается, поёт добрые песни.

Обаяние и самобытность — основные черты творчества Антохи. Сам он говорит, что на его концерты ходят такие же люди, как он сам: не особо любящие ходить по барам, ведущие активный образ жизни, ценящие гармоничность и идейность, находящие источники вдохновения в самых простых вещах — спорте, семье, здоровье, образовании.