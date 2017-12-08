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В доме у туляка обнаружили гранаты, патроны и тротиловые шашки

В доме у туляка обнаружили гранаты, патроны и тротиловые шашки

Помимо этого мужчина хранил запалы, электродетонаторы и электровоспламенители.

Сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД совместно с УФСБ при проведении оперативных мероприятий выяснили, что житель одного из тульских сёл в доме хранит взрывоопасные предметы.

– По месту жительства 48-летнего безработного ранее судимого подозреваемого были обнаружены различные предметы, похожие на гранаты, патроны, тротиловые шашки, запалы, электродетонаторы и электровоспламенители. Всё указанное изъято и направлено на исследование, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчина задержан. Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +5
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