В доме у туляка обнаружили гранаты, патроны и тротиловые шашки

Сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД совместно с УФСБ при проведении оперативных мероприятий выяснили, что житель одного из тульских сёл в доме хранит взрывоопасные предметы.

– По месту жительства 48-летнего безработного ранее судимого подозреваемого были обнаружены различные предметы, похожие на гранаты, патроны, тротиловые шашки, запалы, электродетонаторы и электровоспламенители. Всё указанное изъято и направлено на исследование, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.