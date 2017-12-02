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Метеопредупреждение МЧС: В ближайшие часы на Тульскую область опустится туман

Метеопредупреждение МЧС: В ближайшие часы на Тульскую область опустится туман

Опасные погодные условия продержатся до утра 3 декабря.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−3 часа 2 декабря с сохранением ночью и утром 3 декабря в отдельных районах Тульской области ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Будьте осторожны

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

• снизьте скорость движения;

• будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

• не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

• двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения ЧС незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

сегодня, в 17:11 +2
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