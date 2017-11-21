По информации ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Напомним, сегодня, 21 ноября, без света остались 345 домов.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, электроснабжение районов полностью восстановлено.

Как ранее сообщал Myslo, 21 ноября 2017 года в 8.38 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в трех населенных пунктах Кимовского района и 11 населенных пунктах Одоевского района. В зону отключения попали около 345 домов.

В настоящее время электроснабжение в Одоевском и Кимовском районах восстановлено.

На месте работали оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оперативные группы Кимовского и Одоевского пожарно-спасательных гарнизонов.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.