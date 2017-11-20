В Туле собирают главную новогоднюю ёлку

Фото пресс-службы администрации Тулы

Символ Нового года украсят светодиодными гирляндами и дизайнерскими игрушками в виде тульских брендов.

20 ноября в Туле стартовали работы по монтажу новогодней ёлки на площади Ленина, сообщает пресс-служба администрации города.

Неотъемлемый новогодний атрибут высотой 32 метра будет установлен на крутящейся платформе из облегченного металла в центре главной площади Тулы. Украсят ёлку светодиодными гирляндами и дизайнерскими игрушками в виде тульских брендов.

Напомним, работы по праздничному оформлению города будут завершены в начале декабря.