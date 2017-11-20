Фото пресс-службы администрации Тулы
В Туле собирают главную новогоднюю ёлку
Символ Нового года украсят светодиодными гирляндами и дизайнерскими игрушками в виде тульских брендов.
20 ноября в Туле стартовали работы по монтажу новогодней ёлки на площади Ленина, сообщает пресс-служба администрации города.
Неотъемлемый новогодний атрибут высотой 32 метра будет установлен на крутящейся платформе из облегченного металла в центре главной площади Тулы. Украсят ёлку светодиодными гирляндами и дизайнерскими игрушками в виде тульских брендов.
Напомним, работы по праздничному оформлению города будут завершены в начале декабря.
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