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В Туле собирают главную новогоднюю ёлку
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле собирают главную новогоднюю ёлку

Символ Нового года украсят светодиодными гирляндами и дизайнерскими игрушками в виде тульских брендов.

20 ноября в Туле стартовали работы по монтажу новогодней ёлки на площади Ленина, сообщает пресс-служба администрации города.

Неотъемлемый новогодний атрибут высотой 32 метра будет установлен на крутящейся платформе из облегченного металла в центре главной площади Тулы. Украсят ёлку светодиодными гирляндами и дизайнерскими игрушками в виде тульских брендов.

Напомним, работы по праздничному оформлению города будут завершены в начале декабря.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:15 +2
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Место
Площадь ЛенинаТула

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