Афера в ВТБ24: Еще одна тулячка обнаружила у себя подозрительные счета

После истории с мужчиной, на имя которого в тульском отделении ВТБ24 тайно открыли счет, туляки начали проверять свои «активы».

На днях Myslo опубликовал материал о скандале в одном из тульских отделений банка ВТБ24. После этого в редакцию обратилась тулячка Наталья К.

– Узнав об этой истории, я проверила открытые на мое имя счета в «Личном кабинете» на сайте налоговой, – рассказывает Наталья. – Я возмущена! Оказывается, на мое имя в том же самом отделении ВТБ24 (ул. Демонстрации, 2-г) открыты аж три счета, в трех валютах. Радует, что оборотов по счетам никаких не было. Но сам факт того, что мои личные данные каким-то образом попали в банк, а работники банка без моего ведома открыли три счета, напрягает. Для чего это всё было сделано? Я никогда не обращалась в этот банк, тем более за открытием счетов.

Наталья попросила в банке выдать ей выписку о состоянии счетов. Судя по выписке, счета на ее имя были открыты в банке в марте этого года. С тех пор по ним никаких движений не производилось.

– В самом отделении банка я ругаться не стала, у меня маленькие дети, мне нужно было скорее уходить, – говорит Наталья. – Сегодня же напишу заявление на банк в полицию, также планирую обратиться в прокуратуру Тульской области.

Напомним, в похожую, но еще более жесткую ситуацию месяц назад попал туляк Сергей С.

4 октября он пришел в банк ВТБ24, что на ул. Демонстрации, 2-г, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет. Ранее отношений с банком у него никаких не было. В ходе беседы с менеджером случайно выяснилось, что на Сергея в ВТБ24 открыт счет без его ведома и согласия.

С ноября 2016 года по февраль 2016 года через этот счет кто-то обналичил более трех миллионов рублей.

На счет Сергея приходили деньги (от 120 до 200 тысяч рублей), затем кто-то снимал их в банкомате неподалеку от отделения банка. Мобильный банк был оформлен на посторонний телефон.

Согласно 115-му Федеральному закону о противодействию отмыванию денежных средств любой счет на физлицо в банке может быть открыт только при личном участии человека. Этот закон был нарушен. Также возникают вопросы об использовании персональных данных мужчины.

Целый месяц банк, куда Сергей написал претензию, ничего ему не отвечал. И лишь после публикации на Myslo отписался, что направил ему официальный ответ почтой.

По словам Сергея, в неофициальной беседе управляющий отделением банка Филиппов просил его «не поднимать шум» и обещал наказать виновных сам.

В полиции Сергею тоже не помогли. Он написал заявление, но по нему был вынесен отказной материал. Сейчас его проверяет прокуратура.

Ответ банка

На запрос редакции Myslo пресс-служба группы банка ВТБ ответила следующее:

«По факту обращения клиента в банке проведена служебная проверка. Жесткие административные меры уже приняты. Отметим, что данный вопрос будет полностью урегулирован самим банком и никак не отразится на клиенте».

Совет

Как проверить, не открыли ли на вас счета?

Проверить, не открыты ли на ваше имя подозрительные счета в банках, можно очень просто и совершенно бесплатно на сайте nalog.ru. Нужно лишь зарегистрироваться в «Личном кабинете» через налоговый орган либо зайти туда через сайт госуслуг, используя учетную запись ЕСИА. Так вы сможете узнать обо всех открытых на ваше имя счетах. Запрос в свободной форме. Правда, говоря языком мемов из соцсетей, «но это не точно»: если учесть, что банк допустил одно нарушение, вполне вероятно, что может допустить и другое.

Обязанность банков предоставлять сведения в налоговые органы появилась у финансовых учреждений в 2014 году. Ранее судебные приставы в целях поиска обеспечения проверяли «наудачу» 30 крупных банков путем запросов. Сейчас же все без исключения банки должны фиксировать эти данные в налоговой.

Кстати

ВТБ24 перестанет существовать с нового года

Акционеры ВТБ проголосовали за присоединение к нему розничной «дочки». Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 г. Решение о присоединении ВТБ24 к головному банку наблюдательный совет ВТБ принял еще в ноябре 2016 г.

Объединение банков ВТБ и ВТБ24 позволит сократить руководящий состав розницы группы на 35%.

был случай