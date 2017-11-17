Владимир Путин наградил генерального директора Тульского оружейного завода

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Указом Президента РФ за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил Илью Курилова с наградой.