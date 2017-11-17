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Владимир Путин наградил генерального директора Тульского оружейного завода
Фото из архива Myslo.

Владимир Путин наградил генерального директора Тульского оружейного завода

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Указом Президента РФ за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил Илью Курилова с наградой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:18 +1
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