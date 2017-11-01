Тула вновь станет столицей джаза

Фото volga.lentaregion.ru

На сцене областной филармонии выступят музыканты из России, Европы, США и Бразилии.

9 ноября в 18.30 в Тульской областной филармонии пройдет 22 международный музыкальный фестиваль «Джазовая провинция». Три часа вокального и инструментального джаза – настоящий подарок любителям музыкальной импровизации!

Свое творчество на суд тульского зрителя представят «Дмитрий Илугдин Трио» и финалистка конкурса «Большой джаз» Алина Ростоцкая, «Анке Трио» из Германии, голландско-бразильский дуэт Kemenade Duo, а совместный проект российских и американских музыкантов – «Vintskevich & Taylor Project» презентуют новый альбом «California Spirit».

Тульская областная филармония им. Михайловского: Тула, пр. Ленина, 51, телефон 36-77-96.