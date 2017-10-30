новости
новости
Регистрация
В Туле снова откроется выставка роботов и технологий

В Туле снова откроется выставка роботов и технологий

10 ноября в Туле начнёт работу интерактивное пространство «Фабрика будущего» (Тула, ул. Болдина, 98-а).

Это мини-технопарк, посетив который, вы окунетесь в будущее и увидите, что ждёт нас в нем!

Настоящие роботы, технологии виртуальной и дополненной реальности, проекционные системы, шоу дронов, захватывающие дух аттракционы космических и воздушных боев, игровые площадки и ещё много всего технологичного и интересного ждёт вас на «Фабрике будущего»!

Галерея
«Фабрика будущего», Фото: 1
«Фабрика будущего», Фото: 2
«Фабрика будущего», Фото: 3
«Фабрика будущего», Фото: 4
«Фабрика будущего», Фото: 5
«Фабрика будущего», Фото: 6
«Фабрика будущего», Фото: 7
«Фабрика будущего», Фото: 8
«Фабрика будущего», Фото: 9
«Фабрика будущего», Фото: 10
«Фабрика будущего», Фото: 11
«Фабрика будущего», Фото: 12
«Фабрика будущего», Фото: 13
«Фабрика будущего», Фото: 14
«Фабрика будущего», Фото: 15
«Фабрика будущего», Фото: 16
«Фабрика будущего», Фото: 17
«Фабрика будущего», Фото: 18
«Фабрика будущего», Фото: 19
«Фабрика будущего», Фото: 20
«Фабрика будущего», Фото: 21
«Фабрика будущего», Фото: 22
«Фабрика будущего», Фото: 23
«Фабрика будущего», Фото: 24
«Фабрика будущего», Фото: 25
«Фабрика будущего», Фото: 26
«Фабрика будущего», Фото: 27
«Фабрика будущего», Фото: 28
«Фабрика будущего», Фото: 29
«Фабрика будущего», Фото: 30
«Фабрика будущего», Фото: 31
«Фабрика будущего», Фото: 32
«Фабрика будущего», Фото: 33
«Фабрика будущего», Фото: 34
«Фабрика будущего», Фото: 35
«Фабрика будущего», Фото: 36
«Фабрика будущего», Фото: 37
«Фабрика будущего», Фото: 38
«Фабрика будущего», Фото: 39
«Фабрика будущего», Фото: 40
«Фабрика будущего», Фото: 41
«Фабрика будущего», Фото: 42
«Фабрика будущего», Фото: 43
«Фабрика будущего», Фото: 44
«Фабрика будущего», Фото: 45
показать все фотографии

Посетив интерактивное пространство «Фабрика будущего», вы получите не только яркие эмоции, но и новые знания. Наши администраторы с удовольствием расскажут вам о любом устройстве и покажут, как оно работает. Постоянная смена экспонатов и интерактивных зон не заставит Вас скучать!

Более подробную информацию о работающих зонах на «Фабрике будущего» вы можете получить на сайте фабрикабудущего.рф, в нашей группе vk.com/fabfuture

Цена билета: 300 руб.

сегодня, в 10:16 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Фабрика будущего

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине ночью дотла сгорела баня
В Алексине ночью дотла сгорела баня
В Ясногорском районе злоумышленники украли из «десятки» три магнитолы
В Ясногорском районе злоумышленники украли из «десятки» три магнитолы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.