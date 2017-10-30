Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Алексине ночью дотла сгорела баня
К счастью, никто не пострадал.
29 октября в Алексине в микрорайоне Петровский на улице Новогородищенской загорелась деревянная баня. О пожаре в службу спасения сообщили в 23.15.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, три пожарных расчета прибыли на место происшествия через восемь минут. Огонь потушили в 23.27.
В результате происшествия баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
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