В Алексине ночью дотла сгорела баня

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

29 октября в Алексине в микрорайоне Петровский на улице Новогородищенской загорелась деревянная баня. О пожаре в службу спасения сообщили в 23.15.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, три пожарных расчета прибыли на место происшествия через восемь минут. Огонь потушили в 23.27.

В результате происшествия баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.