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В Алексине ночью дотла сгорела баня
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине ночью дотла сгорела баня

К счастью, никто не пострадал.

29 октября в Алексине в микрорайоне Петровский на улице Новогородищенской загорелась деревянная баня. О пожаре в службу спасения сообщили в 23.15.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, три пожарных расчета прибыли на место происшествия через восемь минут. Огонь потушили в 23.27.

В результате происшествия баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +1
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