В Ясногорском районе злоумышленники украли из «десятки» три магнитолы
Также добычей преступников стали аккумулятор и набор инструментов.
В Ясногорском районе полицейские установили подозреваемых в краже. Злоумышленники воспользовались тем, что на улице в одном из поселков был припаркован и оставлен на несколько дней без присмотра автомобиль ВАЗ-2110.
По предварительным данным, преступники украли из «десятки» набор инструментов, три автомагнитолы и аккумулятор.
Полицейские выяснили, что к краже причастны 34-летний местный житель и его 40-летний подельник. Они признались в содеянном. У подозреваемых обнаружено и изъято похищенное.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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