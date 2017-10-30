В Ясногорском районе злоумышленники украли из «десятки» три магнитолы

В Ясногорском районе полицейские установили подозреваемых в краже. Злоумышленники воспользовались тем, что на улице в одном из поселков был припаркован и оставлен на несколько дней без присмотра автомобиль ВАЗ-2110.

По предварительным данным, преступники украли из «десятки» набор инструментов, три автомагнитолы и аккумулятор.

Полицейские выяснили, что к краже причастны 34-летний местный житель и его 40-летний подельник. Они признались в содеянном. У подозреваемых обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.