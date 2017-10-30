новости
новости
Регистрация
В Ясногорском районе злоумышленники украли из «десятки» три магнитолы

В Ясногорском районе злоумышленники украли из «десятки» три магнитолы

Также добычей преступников стали аккумулятор и набор инструментов.

В Ясногорском районе полицейские установили подозреваемых в краже. Злоумышленники воспользовались тем, что на улице в одном из поселков был припаркован и оставлен на несколько дней без присмотра автомобиль ВАЗ-2110.

По предварительным данным, преступники украли из «десятки» набор инструментов, три автомагнитолы и аккумулятор.

Полицейские выяснили, что к краже причастны 34-летний местный житель и его 40-летний подельник. Они признались в содеянном. У подозреваемых обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
украли магнитолу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле снова откроется выставка роботов и технологий
В Туле снова откроется выставка роботов и технологий
Опрос: планируют ли россияне праздновать Хэллоуин?
Опрос: планируют ли россияне праздновать Хэллоуин?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.