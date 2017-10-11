Уроженец Тулы Владимир Машков станет дирижером музыкальной роты

Съемки 8-серийного фильма будут проходить в Узбекистане. Народный артист РФ, уроженец Тулы Владимир Машков сыграет в картине главную роль.

По сценарию, действие происходит в 1991 году, когда на фоне развала СССР обострилась ситуация в Средней Азии. В центре внимания находится военный оркестр одной из армейских частей. Однажды его участники подрабатывали на свадьбе и, вернувшись в часть, узнали страшную новость: все их сослуживцы были в срочном порядке эвакуированы. В неразберихе про музыкантов все забыли. Тем временем в регионе появляется отряд боевиков и русское население оказывается в опасности. Казалось бы, музыкантам нужно догонять свой полк, но они принимают решение остаться. Теперь участники военного оркестра — последняя надежда на мир и справедливость в округе.

Режиссером фильма стал Дмитрий Константинов, известный зрителям по сериалу «Доктор Тырса». Компанию Владимиру Машкову на съемочной площадке составят Ольга Медынич, Алексей Шевченков и Сабина Ахмедова. Для Машкова эта работа станет 63-й в кинокарьере.

Сериал «Юбилейный встречный» будет показан на телеканале НТВ.