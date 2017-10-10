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В Туле выберут самых красивых и талантливых студентов и студенток
Фото из архива Myslo.ru

В Туле выберут самых красивых и талантливых студентов и студенток

Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество - 2017» состоится 26 октября в 18.30 в в клубе-ресторане «Пряник».

Участники конкурса — представители более 15 учебных учреждений Тульской области. Они будут бороться за право представлять Тульскую область на конкурсах «Краса России — 2017», «Мисс и Мистер Студенчество России» в 2018 году.

Финал конкурса — это яркое театрализованное шоу с выступлениями профессиональных исполнителей и художественных коллективов. Но главное — это конкурсные задания для участников.

Красивую походку, внешний вид и умение держаться на сцене девушки и юноши продемонстрируют в общем дефиле, а также выходах «Студенческий стиль» и «Вечерний стиль».

Видеопрезентация на тему «Моя студенческая жизнь» расскажет о конкурсантах, их студенческих буднях, интересах, навыках и достижениях. Ну а номер для творческого конкурса каждый финалист выбрал для себя сам. Это может быть вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах и т. д.

Учредители проекта: «Российский Союз Молодежи», Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы и Молодежный многопрофильный центр «Родина».

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:37 0
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