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В Тульской области пропал пенсионер

В Тульской области пропал пенсионер

76-летний Николай Кузин из Белева пропал 20 сентября 2017 года.

Николай Владимирович Кузин ушел из дома в городе Белев Тульской области 20 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, волосы темные с проседью. Особые приметы: носит усы и бороду, очки с толстыми линзами. Был одет в темную куртку, темные брюки. С собой был рюкзак темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем пенсионере, просят позвонить по телефону 112.

сегодня, в 11:38 0
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Событие
пропал пенсионер
Место
Тульская областьБелев

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