В Тульской области пропал пенсионер

76-летний Николай Кузин из Белева пропал 20 сентября 2017 года.

Николай Владимирович Кузин ушел из дома в городе Белев Тульской области 20 сентября и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, волосы темные с проседью. Особые приметы: носит усы и бороду, очки с толстыми линзами. Был одет в темную куртку, темные брюки. С собой был рюкзак темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем пенсионере, просят позвонить по телефону 112.