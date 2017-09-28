В Туле выбрали финалисток конкурса «Мисс Студенчество — 2017»

Фото Алексея Пирязева.

В молодежном многопрофильном центре «Родина» завершился кастинг среди девушек для участия в ежегодном областном конкурсе красоты, интеллекта и творчества.

Конкурс «Мисс Студенчество» проходит в нашем регионе каждый год и по праву считается одним из самых стильных, ярких и незабываемых культурных событий года. Принять участие в конкурсе могут студентки вузов и сузов Тульской области. В этом году заявки подали 18 студенток, но к финалу допущены лишь восемь. Девушки представили жюри свои творческие номера и прошли собеседование.

Каждый год перед жюри стоит нелегкая задача — выбрать среди будущих юристов, педагогов, вокалистов, управленцев и т. д. самых достойных. Ведь победительница конкурса будет представлять наш регион на всероссийском уровне. В этом году победительница — самая красивая, талантливая и умная студентка Тулы — поедет на конкурс «Краса России», который пройдет с 1 по 8 ноября во Владивостоке.

Итак, кто же прошел в финал конкурса «Мисс Студенчество Тула — 2017» в этом году? Знакомимся с очаровательными девушками.

Екатерина Белоусова (Тула), 18 лет, студентка института законоведения и управления. Катя прочитала трогательное стихотворение собственного сочинения, которое она посвятила своему дедушке. Также Катя увлекается спортом и для финала хочет подготовить спортивный номер и показать движения из каратэ.

Аэлита Яшкина (Щекино), 19 лет, студентка университета юстиции. Аэлита очень классно поет, она окончила музыкальную школу по классу академический вокал. Умеет играть на скрипке, увлекается рисованием и косплеем. Мечтает работать в следственном комитете.

Дарья Романова (Липки), 19 лет, студентка Тульского педагогического университета. Даша — будущий учитель английского и французского языка и не исключает, что будет работать в школе. Увлекается танцами, занималась в модельном агентстве.

Виолетта Дэйнис (Тула), 20 лет, студентка Тульского колледжа культуры и искусства. В колледже Виолетта изучает хореографическое творчество, также она солистка ансамбля «Сюжет», здесь же девушка пробует себя в качестве хореографа — работает с детьми. Мечтает создать свою школу танцев.

Полина Жогова (Тула), 19 лет, студентка Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского. Полина – уникальный человек: она учится в двух учебных заведениях и работает на двух работах. И всё успевает! В колледже Полина изучает эстрадное пение, заочно учится в Московском педагогическом университете на филолога. Полина преподает театральное мастерство в школе и еще работает детским аниматором!

Ирада Баймурадова (Плавск), 19 лет, студентка Тульского педагогического колледжа. Ирада – будущий учитель музыки, она любит детей и хотела бы работать в школе. Увлекается пением, танцует в коллективе X-Zibit. А еще девушка – волонтер!

Марина Гусева (Тула), 18 лет, студентка юридического колледжа. Марина увлекается танцами с огнем. Она активистка, староста в группе. Мечтает работать в МВД.

Анна Чернышева (Тула), 18 лет, студентка ТулГУ. Подарила жюри вокальный номер. Аня изучает в университете рекламу и связи с общественностью. Работает над авторским проектом по озеленению города.