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В Туле выбрали финалисток конкурса «Мисс Студенчество — 2017»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле выбрали финалисток конкурса «Мисс Студенчество — 2017»

В молодежном многопрофильном центре «Родина» завершился кастинг среди девушек для участия в ежегодном областном конкурсе красоты, интеллекта и творчества.

Конкурс «Мисс Студенчество» проходит в нашем регионе каждый год и по праву считается одним из самых стильных, ярких и незабываемых культурных событий года. Принять участие в конкурсе могут студентки вузов и сузов Тульской области. В этом году заявки подали 18 студенток, но к финалу допущены лишь восемь. Девушки представили жюри свои творческие номера и прошли собеседование.

Каждый год перед жюри стоит нелегкая задача — выбрать среди будущих юристов, педагогов, вокалистов, управленцев и т. д. самых достойных. Ведь победительница конкурса будет представлять наш регион на всероссийском уровне. В этом году победительница — самая красивая, талантливая и умная студентка Тулы — поедет на конкурс «Краса России», который пройдет с 1 по 8 ноября во Владивостоке.

Итак, кто же прошел в финал конкурса «Мисс Студенчество Тула — 2017» в этом году? Знакомимся с очаровательными девушками.

Екатерина Белоусова (Тула), 18 лет, студентка института законоведения и управления. Катя прочитала трогательное стихотворение собственного сочинения, которое она посвятила своему дедушке. Также Катя увлекается спортом и для финала хочет подготовить спортивный номер и показать движения из каратэ.

Аэлита Яшкина (Щекино), 19 лет, студентка университета юстиции. Аэлита очень классно поет, она окончила музыкальную школу по классу академический вокал. Умеет играть на скрипке, увлекается рисованием и косплеем. Мечтает работать в следственном комитете.

Дарья Романова (Липки), 19 лет, студентка Тульского педагогического университета. Даша — будущий учитель английского и французского языка и не исключает, что будет работать в школе. Увлекается танцами, занималась в модельном агентстве.

Виолетта Дэйнис (Тула), 20 лет, студентка Тульского колледжа культуры и искусства. В колледже Виолетта изучает хореографическое творчество, также она солистка ансамбля «Сюжет», здесь же девушка пробует себя в качестве хореографа — работает с детьми. Мечтает создать свою школу танцев.

Полина Жогова (Тула), 19 лет, студентка Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского. Полина – уникальный человек: она учится в двух учебных заведениях и работает на двух работах. И всё успевает! В колледже Полина изучает эстрадное пение, заочно учится в Московском педагогическом университете на филолога. Полина преподает театральное мастерство в школе и еще работает детским аниматором!

Ирада Баймурадова (Плавск), 19 лет, студентка Тульского педагогического колледжа. Ирада – будущий учитель музыки, она любит детей и хотела бы работать в школе. Увлекается пением, танцует в коллективе X-Zibit. А еще девушка – волонтер!

Марина Гусева (Тула), 18 лет, студентка юридического колледжа. Марина увлекается танцами с огнем. Она активистка, староста в группе. Мечтает работать в МВД.

Анна Чернышева (Тула), 18 лет, студентка ТулГУ. Подарила жюри вокальный номер. Аня изучает в университете рекламу и связи с общественностью. Работает над авторским проектом по озеленению города.

Галерея
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Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 2
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 3
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 4
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Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 7
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 8
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 9
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 10
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 11
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 12
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 13
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 14
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 15
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 16
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 17
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 18
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 19
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 20
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 21
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 22
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 23
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 24
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 25
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 26
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 27
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 28
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 29
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Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 31
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 32
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 33
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 34
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 35
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 36
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 37
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 38
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 39
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 40
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 41
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 42
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 43
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 44
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 45
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 46
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 47
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 48
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 49
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 50
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 51
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 52
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 53
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 54
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 55
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 56
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 57
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 58
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 59
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 60
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 61
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 62
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 63
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 64
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 65
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 66
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 67
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 68
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 69
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 70
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 71
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 72
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 73
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 74
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 75
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 76
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 77
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 78
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 79
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 80
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 81
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 82
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 83
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 84
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 85
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 86
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 87
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 88
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 89
Кастинг на конкурс Мисс Студенчество 2017, Фото: 90
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:34 0
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