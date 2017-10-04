Тульские музеи разыграют 10 000 рублей среди посетителей
В регионе стартовала акция «Пойдем в музей».
В Тульской области с 1 по 30 октября государственное учреждение культуры региона «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» проводит акцию «Пойдем в музей». По мнению организаторов, это станет новым инструментом продвижения культурно-исторического наследия региона и популяризации потенциала современных региональных музеев.
Участникам акции необходимо посетить любой из филиалов Тульского музейного объединения, сделать фотографию, выложить ее в социальных сетях с хештегом #пойдемвмузей и подписаться на аккаунт в Instagram: @museum_tula. Победителя определит генератор случайных чисел. Призовой фонд составит 10 000 рублей.
Музеи, участвующие в акции:
- Музей «Тульский кремль»
- Тульский областной краеведческий музей
- Музей «Тульские самовары»
- Дом-музей В.В. Вересаева
- Историко-мемориальный музей Демидовых
- Мемориальный музей Н.И. Белобородова
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
- Тульский областной художественный музей
- Выставочный зал
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Музей П. Н.Крылова
- Тульский военно-исторический музей
- Богородицкий дворец-музей и парк
- Музей «Спасское»
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Историко-культурный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева«Бежин луг».
Акция проходит при поддержке министерства Тульской области.