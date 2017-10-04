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Тульские музеи разыграют 10 000 рублей среди посетителей
Фото Алексея Пирязева.

Тульские музеи разыграют 10 000 рублей среди посетителей

В регионе стартовала акция «Пойдем в музей».

В Тульской области с 1 по 30 октября государственное учреждение культуры региона «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» проводит акцию «Пойдем в музей». По мнению организаторов, это станет новым инструментом продвижения культурно-исторического наследия региона и популяризации потенциала современных региональных музеев.

Участникам акции необходимо посетить любой из филиалов Тульского музейного объединения, сделать фотографию, выложить ее в социальных сетях с хештегом #пойдемвмузей и подписаться на аккаунт в Instagram: @museum_tula. Победителя определит генератор случайных чисел. Призовой фонд составит 10 000 рублей.

Музеи, участвующие в акции:

  • Музей «Тульский кремль»
  • Тульский областной краеведческий музей
  • Музей «Тульские самовары»
  • Дом-музей В.В. Вересаева
  • Историко-мемориальный музей Демидовых
  • Мемориальный музей Н.И. Белобородова
  • Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
  • Тульский областной художественный музей
  • Выставочный зал
  • Музей П. Н. Крылова
  • Тульский военно-исторический музей
  • Богородицкий дворец-музей и парк
  • Музей «Спасское»
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».

Акция проходит при поддержке министерства Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:17 0
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