Тульские музеи разыграют 10 000 рублей среди посетителей

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области с 1 по 30 октября государственное учреждение культуры региона «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» проводит акцию «Пойдем в музей». По мнению организаторов, это станет новым инструментом продвижения культурно-исторического наследия региона и популяризации потенциала современных региональных музеев.

Участникам акции необходимо посетить любой из филиалов Тульского музейного объединения, сделать фотографию, выложить ее в социальных сетях с хештегом #пойдемвмузей и подписаться на аккаунт в Instagram: @museum_tula. Победителя определит генератор случайных чисел. Призовой фонд составит 10 000 рублей.

Музеи, участвующие в акции:

Музей «Тульский кремль»

Тульский областной краеведческий музей

Музей «Тульские самовары»

Дом-музей В.В. Вересаева

Историко-мемориальный музей Демидовых

Мемориальный музей Н.И. Белобородова

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

Тульский областной художественный музей

Выставочный зал

Музей П. Н. Крылова

Крылова Тульский военно-исторический музей

Богородицкий дворец-музей и парк

Музей «Спасское»

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».

Акция проходит при поддержке министерства Тульской области.