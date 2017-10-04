Алексей Дюмин представил продукцию тульских сельхозпроизводителей Дмитрию Медведеву на агровыставке «Золотая осень»
Выставка проходит в Москве.
Сегодня, 4 октября, на ВДНХ в Москве начала работу 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Тульскую делегацию возглавляет губернатор Алексей Дюмин.
В торжественной церемонии открытия агропромышленной выставки принял участие Председатель
Стенд Тульской области — один из самых масштабных на выставке.
Его площадь составляет 176 кв. метров. На экспозиции свою продукцию представляют порядка 40 предприятий региона. Гости выставки увидят пряники, пастилу, сыры, фрукты, овощи, мясо, молоко, кондитерские и хлебобулочные изделия, колбасы.
Всего в выставке принимают участие 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 зарубежных стран.