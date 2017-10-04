Фото Марины Приваловой.

7 октября Тульский экзотариум приглашает на Всемирный день животных. С 11.00 до 16.00 тулякам расскажут о невидимых и экзотических соседях человека.

- Человек – часть природы, а животные – неотъемлемая и необходимая составляющая повседневности человека. На самых заметных и выдающихся удастся посмотреть на фотовыставке «Дикая Тула», где представлены, зачастую, неожиданные «дикари», попавшие в объектив камеры на территории нашего города. Обычная квартирная пыль - это не просто частицы почвы, занесенные с улицы и незаметно лежащие по углам! Пыль – это целый живой мир! Кого можно обнаружить под шкафом, если вооружиться микроскопом, посетители также увидят на мероприятии в Тульском экзотариуме, - обещают организаторы.

Всемирный день защиты животных впервые стали отмечать в 1931 году, как способ привлечь внимание к бедственному положению вымирающих видов. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

Возрастное ограничение: 0+. Контактный телефон 8(4872) 47-53-92.