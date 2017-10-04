новости
новости
Регистрация
Тульский экзотариум приглашает на Всемирный день животных
Фото Марины Приваловой.

Тульский экзотариум приглашает на Всемирный день животных

Организаторы обещают – будет интересно!

7 октября Тульский экзотариум приглашает на Всемирный день животных. С 11.00 до 16.00 тулякам расскажут о невидимых и экзотических соседях человека.

- Человек – часть природы, а животные – неотъемлемая и необходимая составляющая повседневности человека. На самых заметных и выдающихся удастся посмотреть на фотовыставке «Дикая Тула», где представлены, зачастую, неожиданные «дикари», попавшие в объектив камеры на территории нашего города. Обычная квартирная пыль - это не просто частицы почвы, занесенные с улицы и незаметно лежащие по углам! Пыль – это целый живой мир! Кого можно обнаружить под шкафом, если вооружиться микроскопом, посетители также увидят на мероприятии в Тульском экзотариуме, - обещают организаторы.

Всемирный день защиты животных впервые стали отмечать в 1931 году, как способ привлечь внимание к бедственному положению вымирающих видов. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

Возрастное ограничение: 0+. Контактный телефон 8(4872) 47-53-92.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тульский экзотариумвсемирный день животных

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские музеи разыграют 10 000 рублей среди посетителей
Тульские музеи разыграют 10 000 рублей среди посетителей
В Туле в ДТП пострадали три человека
В Туле в ДТП пострадали три человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.