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Росгосцирк: Николай Наумов смещен с должности из-за отсутствия высшего образования
Фото из архива Myslo.

Росгосцирк: Николай Наумов смещен с должности из-за отсутствия высшего образования

Как рассказали Myslo, экс-директор Тульского цирка ушел с поста не по собственному желанию, а по требованию законодательства.

Напомним, сегодня стало известно об уходе Николая Наумова с должности директора Тульского цирка. Пресс-служба Росгосцирка прокомментировала эту ситуацию:

– Теперь Николай Николаевич будет работать заместителем директора цирка в городе Иваново. Его уволили с предыдущего места работы из-за несоответствия профессиональным стандартам. Дело в том, что по закону директором цирка не может быть человек, у которого нет диплома о высшем образовании.

Николай Наумов возглавлял Тульский цирк с августа 2016 года.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 14:57 +4
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