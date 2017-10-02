Росгосцирк: Николай Наумов смещен с должности из-за отсутствия высшего образования

Фото из архива Myslo.

Как рассказали Myslo, экс-директор Тульского цирка ушел с поста не по собственному желанию, а по требованию законодательства.

Напомним, сегодня стало известно об уходе Николая Наумова с должности директора Тульского цирка. Пресс-служба Росгосцирка прокомментировала эту ситуацию:

– Теперь Николай Николаевич будет работать заместителем директора цирка в городе Иваново. Его уволили с предыдущего места работы из-за несоответствия профессиональным стандартам. Дело в том, что по закону директором цирка не может быть человек, у которого нет диплома о высшем образовании.

Николай Наумов возглавлял Тульский цирк с августа 2016 года.