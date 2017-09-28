В Туле пройдет арт-фестиваль «Кислород»

Фото: kirpt.ru.

На фестивале будет организован модный фэшн-показ от тульского дизайнера Натальи Полуэктовой.

29 сентября в 12.00 в Туле (улица Демонстрации, 134) состоится ежегодный областной арт-фестиваль «Кислород». Организатором традиционно выступает Тульский областной центр молодежи при поддержке регионального министерства молодежной политики.

Арт-фестиваль «Кислород» проводится с целью создания условий для занятия творческой деятельностью, вовлечения молодежи в творчество, выявления талантливых людей.

Событие объединит в себе наиболее интересные и актуальные формы творческой деятельности в виде интерактивных площадок по направлениям: мода, визуальное искусство, фото и музыка.

В нашем регионе проект реализуется третий раз и является одним из ключевых мероприятий для творческой молодежи региона.

Главной изюминкой фестиваля станет торжественная и эпатажная церемония открытия.

На фестивале будет организован модный фэшн-показ от талантливого молодого тульского дизайнера Натальи Полуэктовой.

Дизайнерская марка Natalia Poluektova. Made in Russia представит уникальную дизайнерскую коллекцию, разработанную для презентации на международной неделе моды Ulcinj International Fashion Night, которая прошла с 23 по 24 сентября в Черногории.

Фэшн-показ пройдет под световое шоу компании Piromania.