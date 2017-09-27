Усадьба «Никольское-Вяземское» – нелюбимая падчерица «Ясной Поляны»?

Отправились мы в дальний путь (от Тулы до места 130 километров) не удовольствия ради, а, как раньше говорили, «по сигналу читателей». Они, читатели, сетовали на то, что толстовское имение не быстро, но верно приходит в запустение из-за равнодушия руководства.

Перед поездкой посмотрели фото усадьбы в интернете: всё ухожено, всё красиво. Подумалось даже, что читатели намеренно вводят нас в заблуждение. Это предположение подкрепилось, когда свернули с федеральной трассы М2 на съезд к Никольскому-Вяземскому. Дорога оказалась вовсе не разбитой, как нас уверяли, а ровной да гладкой! Как позже выяснилось, сделали её прошлой осенью.

Деньги выделило… правительство Москвы. Одиннадцать километров обошлись столице в 130 миллионов рублей. Шефская помощь, так сказать…

Было, да прошло

Читательские жалобы на непорядок начали-таки подтверждаться на подъезде к селу… Справа от дороги случайно увидели беседку и мемориальный знак — раскрытую книгу с барельефом Льва Николаевича, цитатой из его письма детскому писателю Е. В. Львову и хроникой посещений Толстым Никольского-Вяземского. Почему случайно? Да потому, что скрыты они за густыми зарослями травы, которую, похоже, никто этим летом не косил. Каких-то 8-10 лет назад здесь была светлая, ухоженная поляна с цветником, где любили останавливаться свадебные кортежи и туристические группы.

Мимо обветшавшей стелы с портретами Фета, Тургенева и Толстого, мимо закрытых центральных ворот, мимо бывшего Дворца культуры подъехали к «верхнему» въезду, который в прежние времена использовался для хознужд. Здесь к нам присоединилась группа туристов: из-за отсутствия указателей они не знали, как попасть в усадьбу.

В начале славных дел

В августе 1983 года земли бывшего имения Толстых Никольское-Вяземское были переданы на баланс Тульского машзавода для обустройства подсобного хозяйства. Директор предприятия Вадим Сергеевич Усов сумел вдохновить заводчан идеей возрождения старинного села и усадьбы «Великого Льва».

За короткое время здесь были возведены зернохранилище, мехмастерские, коровник, теплицы. В заводские кафе регулярно поставлялись мясо, молоко, овощи и фрукты. В селе было построено 30 одно- и двухквартирных домов, они образовали две новые улицы — им. Л. Толстого и И. Тургенева. Открылись детский сад, современный Дом быта, кафе; в медпункте вели прием врачи заводской медсанчасти.

Начались работы по восстановлению и музеефикации практически полностью разрушенной родовой усадьбы Толстых. На основании исторических документов были воссозданы главный усадебный дом и купальня на берегу реки Чернь, расчищены основные аллеи парка и сады, проведена частичная реставрация усадебной церкви Успения Пресвятой Богородицы, восстановлена колокольня храма, мемориальный теннисный корт и пр. и пр.

Центр притяжения

Торжественное открытие музея состоялось 6 сентября 1986 года. Начиная с 1990 года, когда директором здесь стал Олег Пономарёв, была развёрнута серьёзная работа по всем направлениям. Активно наполнялось экспонатами музейное пространство (часть аутентичных предметов была принесена местными жителями); регулярно проводились научные конференции и писательские встречи, куда приезжали известные учёные и мастера пера (Валентин Распутин, Василий Белов, Юрий Бондарев и др.). Заводчане и жители села с удовольствием участвовали в разных спортивных соревнованиях, массовых гуляньях и праздниках. Потянулись в Никольское-Вяземское одиночные и организованные туристы из Тулы, Орла, Брянска, Курска и других городов… Жизнь кипела, все были устремлены мыслями и делами в светлое будущее!



Олег Пономарёв.

Из рук в руки

…В 2000 году усадебный комплекс «Никольское-Вяземское» был передан музею-усадьбе «Ясная Поляна» в качестве филиала. Этот шаг был предпринят не спонтанно, он стал результатом нескольких встреч, состоявшихся в начале 90-х. В них помимо Вадима Сергеевича Усова приняли участие представители старшего поколения Толстых — Никита Ильич, Илья Владимирович, Олег Владимирович, а также председатель Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев и тогдашний глава Чернского района Виктор Данилович Волков.



Виктор Волков.

По словам последнего, руководство яснополянского музея новому филиалу не обрадовалось. Это и понятно: содержать в порядке такое огромное хозяйство очень сложно! Но Усов обещал всемерную помощь. И слово своё держал, пока оставался директором завода. В 2005 году его не стало…

Почти детектив

Есть такие люди, на которых многое держится. Таким человеком являлся Вадим Усов. С его уходом Никольское-Вяземское медленно, но верно начало терять былой лоск и свежесть. Одно за другим рушились и исчезали машинный двор, коровники и теплицы, ставшие ненужными заводу. Музей не сдавался, по-прежнему оставаясь культурным ядром комплекса.

В 2006 году в тульских СМИ прошла информация о том, что работать сюда приедет Илья Ильич Толстой, старший брат директора «Ясной Поляны» Владимира Толстого. Но что-то не сложилось, и он не приехал…

Руководить музеем пригласили другого человека. Через несколько лет на него были заведены уголовные дела по причине того, что он «…с 2006 по 2009 год, оформляя поддельные документы, похищал средства музея-усадьбы. В частности… фальсифицировал договоры на оказание услуг, доверенности на получение платы за выполненные работы и т. д. В результате Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» понес ущерб в размере 722 тысяч рублей. В феврале 2011 года Савинов уже был осужден за 16 эпизодов аналогичных преступлений, и Щекинский райсуд оштрафовал его на 467 тысяч рублей».

В общей сложности, по приговору суда Юрий Савинов должен был выплатить солидный штраф — почти миллион рублей и вернуть музею все, что похитил. Наверное, ответчик выполнил всё, что должен был выполнить, и встал на праведный путь. Иначе почему он оставался директором филиала «Никольское-Вяземское» до 2016 года включительно?..

Одна коса на всех

Но вернёмся в день сегодняшний. После прогулки по территории толстовской усадьбы у нас возникло немало вопросов, которые позже были заданы директору музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерине Александровне Толстой.





– Почему Успенская церковь находится в столь плачевном состоянии (внутри отреставрированной части — груды земли, хаос; бетонные ступени «уехали» в сторону; штукатурка на стенах крошится; краска на двери облезла и т. д. )?

– …Объект не является памятником истории и культуры. Трапезная с колокольней действующая и находится в удовлетворительном состоянии. … Стоимость работ по капитальному ремонту объекта весьма значительна, и на данный момент постоянно ведется работа по поиску источников финансирования — начиная от бюджетных средств до спонсоров и меценатов. На объекте раз в три года проводятся текущие ремонты, и на 2018 год запланирован капитальный ремонт крыши трапезной.

Примечание автора: Отец писателя, Николай Ильич Толстой, был участником Отечественной войны 1812 года. Перед отъездом на службу он дал обет: если останется жив, то выстроит в Никольском-Вяземском церковь. Этот обет он сдержал, храм был построен. Как может столь значимый «объект» не являться «памятником истории и культуры», непонятно.

– Почему у рабочих нет инструментов для регулярного окоса травы? Одна ручная коса не может обеспечить выполнение этих работ.

– На данный момент в усадьбе окашивается только центральная часть. Другие работы временно не производятся в связи с тем, что часть инструментов находится в ремонте.

Примечание автора: По словам местных жителей, нужных инструментов и механизмов нет как минимум год.



– Почему нет указателей у входа? Туристы не знают, как попасть в усадьбу, вынуждены спрашивать у местных жителей.

– Указатели у входа в музей демонтированы для замены на новые

Примечание автора: История с заменой тянется несколько лет.



– Почему нет таблички с указанием графика работы музея?

– На данный момент табличка отсутствует в связи с заменой, но будет возвращена на прежнее место. Практически все посетители приезжают в Никольское-Вяземское по предварительной заявке, заранее согласовывая с сотрудниками музея время своей экскурсии.

Примечание автора: Разве допустима такая ситуация для музея, в штате которого есть экскурсоводы?



– Куда делся теннисный корт?

– Площадка для теннисного корта в усадьбе сохраняется, однако сам объект появился в то время, когда Никольское находилось в ведении Тульского машиностроительного завода… На территории Никольского не сохранилось мемориальных построек.

Примечание автора: «Заводской» корт располагался на том месте, где когда-то находился «толстовский»: писатель и его гости любили играть в теннис. С 1991-го до 1997 года здесь ежегодно проводились соревнования памяти Л. Н. Толстого .

– Почему не содержатся в порядке фасады деревянных музейных зданий? Налицо — признаки гниения.

– Капитальный ремонт музейных зданий проводился в 2010-2015 годах. Стены были обработаны специальными антисептическими составами, препятствующими гниению и создающими вид состаренной древесины.

Примечание автора: Обработанная такими составами древесина НЕ ЧЕРНЕЕТ.



– Где найти г-на Савинова, который на сайте «Ясной Поляны» указан как зав. отделом (филиалом) Никольское-Вяземское?

– Юрий Николаевич Савинов являлся заместителем заведующего отделом в Никольском-Вяземском до сентября 2016 года. Это человек, который глубже остальных знает экспозицию этого музея, он принимал участие в разработке ее концепции и фактически является там главным научным сотрудником. Фамилия Юрия Николаевича была указана на сайте музея в качестве основного контакта в Никольском-Вяземском, поскольку он занимается формированием экскурсионного потока и проведением экскурсий. До недавнего времени он жил в Никольском. По семейным обстоятельствам год назад Юрий Николаевич переехал в Тулу, поэтому в тот момент встал вопрос о новом сотруднике, который бы смог его заменить. Были проведены собеседования с несколькими претендентами на должность заведующего отделом в Никольском-Вяземском, и кандидатура нашего нового сотрудника определена. Существующие недочеты будут исправлены.

Говорят, новый руководитель (в отличие от двоих предыдущих он живёт не в Никольском, а в Мценске) уже вышел на работу. Осталось дождаться исправления «недочётов»...

P. S. Туристы, приехавшие в музей-усадьбу одновременно с нами, остались очень довольны экскурсией, которую провела для них Зоя Николаевна Мызникова. К сожалению, нам в музей попасть не удалось: пока любовались пейзажами, рабочий день там закончился…

от первого лица

Виктор Данилович Волков, бывший глава Чернского района, член Союза писателей России:

– В прежние времена я всегда возил своих гостей в Никольское-Вяземское, чтобы показать им возрождённую толстовскую усадьбу. Я помню, сколько старания и любви вкладывал сюда каждый участник стройки — от простого каменщика до директора завода Усова. Мы делали всё на века, для потомков!

Сегодня я в усадьбу гостей больше не вожу, да и сам не езжу. Всё там заросло, некоторые постройки — купальня, сцена со скамейками, корт и пр. — разрушены. Видеть всё это больно и обидно. А ещё обидно, что начали забывать, кто в реальности дал вторую жизнь Никольскому-Вяземскому. Мало того, их заслуги всё чаще приписывают тем, кому они не принадлежат…

Олег Пономарёв, директор музея-усадьбы «Никольское-Вяземское» с 1990 по 2000 год, академик Петровской академии наук и искусств. (С.-Петербург):

– В конце 90-х годов про генерального директора АК « Туламашзавод », руководителя всех работ по восстановлению Никольского-Вяземского Вадима Сергеевича Усова был создан фильм — история о том, как всё начиналось и какой облик приняла усадьба после своего второго рождения. Ухоженная территория, аллеи парка, домашняя обстановка мемориальных залов музея, великолепие природы вокруг и… ощущение великого дела, созданного этим Человеком для потомков. Музыкальным фоном фильма послужила песня «Это всё, что останется после меня…». Созидатели ушли. Кто пришёл на их место — судить живущим сегодня людям. Людям, которым небезразлична судьба этих знаковых мест.



При всех теперешних недочётах Никольское-Вяземское безусловно является одной из драгоценных жемчужин в ожерелье культурных и исторических достопримечательностей Тульского края. Потрясающей красоты природа, которая вдохновляла Толстого, Фета и Тургенева, не утратила своего великолепия. Очень интересна продуманная до мелочей экспозиция дома-музея, работники которого – люди, искренне преданные своему делу. Хочется надеяться, что теперь, когда в усадьбе появился новый директор, она вновь заживёт полнокровной жизнью, наполненной позитивными переменами и событиями!