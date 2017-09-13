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637-ю годовщину Куликовской битвы отметят реконструкцией Мамаева побоища
Фото: smileplanet.ru

637-ю годовщину Куликовской битвы отметят реконструкцией Мамаева побоища

Зрителям представят сражение с участием вооруженной конницы и пешей рати.

16 сентября в музее-заповеднике «Куликово поле» отметят 637-ю годовщину Куликовской битвы. Более 300 участников военно-исторических клубов устроят для зрителей праздник Средневековья.

На Красном холме участники военно-исторического фестиваля оживят летопись Мамаева побоища. Реконструкторы представят поединок Пересвета с Челубеем, сражение с участием вооруженной конницы и пешей рати.

В программе также турниры по историческому фехтованию, парад-дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конных ратоборцев.

В этот день для гостей праздника будут работать интерактивные площадки:

  • «Средневековое торжище». Выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции. Доспехи и оружие, глиняная посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные уборы и исторические костюмы. Также на площадке мастерские и историческая кухня, мастер-классы по средневековым играм, фото в костюмах.
  • «Богатырская застава». Метание копий-сулиц, упражнения с мечом и копьем, стрельба из лука, сражения на спортивных мечах, фото в доспехах.
  • «Ремесленный посад». Бусоделие, гончарство, кузнечное и кожевенное ремесла, ткачество, ювелирное и оружейное ремесла, косторезное ремесло.
  • «Исторические биваки». Эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, Великая Отечественная война и современная российская армия.
  • «Поляна мастеров». Выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, изготовленных народными мастерами.
  • «Краснохолмская ярмарка». Кулинарные бренды Тульской области и других регионов России, сувениры и игрушки, товары для дома и для души. Здесь можно подкрепиться и купить подарки знакомым и друзьям.

Гостей комплекса «Куликово поле» познакомят с историей Куликовской битвы в стенах музея. Здесь же состоится Международный турнир по историческому фехтованию на приз «Куликова поля».

В программе концерт фолк-группы «Сколот», Teufelstans, LaVerden, Darkriver.

Подробная программа праздника и схема проезда тут.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:44 +4
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Место
музей-заповедник Куликово полеТульская область

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