637-ю годовщину Куликовской битвы отметят реконструкцией Мамаева побоища

Фото: smileplanet.ru

Зрителям представят сражение с участием вооруженной конницы и пешей рати.

16 сентября в музее-заповеднике «Куликово поле» отметят 637-ю годовщину Куликовской битвы. Более 300 участников военно-исторических клубов устроят для зрителей праздник Средневековья.

На Красном холме участники военно-исторического фестиваля оживят летопись Мамаева побоища. Реконструкторы представят поединок Пересвета с Челубеем, сражение с участием вооруженной конницы и пешей рати.

В программе также турниры по историческому фехтованию, парад-дефиле исторического костюма, показательные выступления и соревнования конных ратоборцев.

В этот день для гостей праздника будут работать интерактивные площадки:

«Средневековое торжище» . Выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции. Доспехи и оружие, глиняная посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные уборы и исторические костюмы. Также на площадке мастерские и историческая кухня, мастер-классы по средневековым играм, фото в костюмах.

. Выставка-продажа изделий мастеров из клубов военно-исторической реконструкции. Доспехи и оружие, глиняная посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные уборы и исторические костюмы. Также на площадке мастерские и историческая кухня, мастер-классы по средневековым играм, фото в костюмах. «Богатырская застава» . Метание копий-сулиц, упражнения с мечом и копьем, стрельба из лука, сражения на спортивных мечах, фото в доспехах.

. Метание копий-сулиц, упражнения с мечом и копьем, стрельба из лука, сражения на спортивных мечах, фото в доспехах. «Ремесленный посад» . Бусоделие, гончарство, кузнечное и кожевенное ремесла, ткачество, ювелирное и оружейное ремесла, косторезное ремесло.

. Бусоделие, гончарство, кузнечное и кожевенное ремесла, ткачество, ювелирное и оружейное ремесла, косторезное ремесло. «Исторические биваки» . Эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, Великая Отечественная война и современная российская армия.

. Эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, Великая Отечественная война и современная российская армия. «Поляна мастеров» . Выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, изготовленных народными мастерами.

. Выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, изготовленных народными мастерами. «Краснохолмская ярмарка». Кулинарные бренды Тульской области и других регионов России, сувениры и игрушки, товары для дома и для души. Здесь можно подкрепиться и купить подарки знакомым и друзьям.

Гостей комплекса «Куликово поле» познакомят с историей Куликовской битвы в стенах музея. Здесь же состоится Международный турнир по историческому фехтованию на приз «Куликова поля».

В программе концерт фолк-группы «Сколот», Teufelstans, LaVerden, Darkriver.

Подробная программа праздника и схема проезда тут.