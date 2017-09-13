Фото одного из участников.
В Туле выберут лучшего фотографа
Началось онлайн-голосование за участников конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».
Стартовало онлайн-голосование за лучшего фотографа конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон» в специальной номинации «Первый в сети». Работы участников доступны в альбомах официальной группы конкурса ВКонтакте. Победа в номинации будет присвоена за те фотографии, которые наберут наибольшее количество лайков.
«Фотомарафон» — это конкурс, где даже начинающий фотограф может заявить о себе и посоревноваться с самыми популярными фотографами города. Главное требование к участникам — показать в кадре красоту и уникальность нашего региона, величественность памятников истории и уют провинциальных улиц.
Другие статьи по темам
Место