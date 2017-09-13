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В Туле выберут лучшего фотографа
Фото одного из участников.

В Туле выберут лучшего фотографа

Началось онлайн-голосование за участников конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».

Стартовало онлайн-голосование за лучшего фотографа конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон» в специальной номинации «Первый в сети». Работы участников доступны в альбомах официальной группы конкурса ВКонтакте. Победа в номинации будет присвоена за те фотографии, которые наберут наибольшее количество лайков.

«Фотомарафон» — это конкурс, где даже начинающий фотограф может заявить о себе и посоревноваться с самыми популярными фотографами города. Главное требование к участникам — показать в кадре красоту и уникальность нашего региона, величественность памятников истории и уют провинциальных улиц.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:34 +2
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