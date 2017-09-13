Туляки заняли призовые места на первенстве мира по рукопашному бою

С 7 по 11 сентября в городе Констанца (Румыния) состоялось Первенство мира по рукопашному бою среди юношей 14−15 и 16−17 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 29 стран мира.

В основной состав юношеской спортивной сборной России вошли два тульских спортсмена.

В весовой категории 36 кг в возрастной группе 14−15 лет третье место занял воспитанник ДЮСШ «Металлург» Никита Капустин.

В весовой категории 50 кг в возрастной группе 16−17 лет бронзу завоевал воспитанник ДЮСШ «Триумф» Денис Улисков.

Оба наших спортсмена уступили в полуфинале соперникам из Узбекистана.

В общекомандном зачете 1 место заняла сборная Узбекистана, второе — сборная России, третье — сборная Казахстана.

Готовили спортсменов к соревнованиям тренеры Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов, Инна Жданова.