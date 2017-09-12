В Тульскую область привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия 27 и 28 сентября в Тульской области будет находиться ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба Тульской епархии.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших христианских святынь. По преданию, она сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. В десятом столетии Пояс был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году Пояс был привезен в Россию.

Одна из частей Пояса Пресвятой Богородицы хранится в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербург, туда ежедневно приходят сотни паломников, чтобы помолиться перед святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают семьи, не имеющие детей – пречистая избавляет женщин от бесплодия.

27 и 28 сентября по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы привезут в пределы Тульскую область. Святыня будет находиться в городском Успенском Кафедральном соборе.