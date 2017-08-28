В Туле пройдет «Театральная феерия»

Фото Министерства культуры Тульской области.

В выставочном зале Тулы с 31 августа по 30 сентября пройдет выставка работ российской художницы Натальи Шевченко – автора более 500 работ. Ее произведения хранятся в частных собраниях и музеях России и мира.

В своих работах художница стремится передать легкость и пластику танцоров русского балета. Подчеркивая движение формы в пространстве, Наталья буквально переносит зрителя на театральную сцену. С помощью цвета автор подчёркивает выразительность и неожиданность действа. Перед зрителем открывается яркий, поистине фантастический мир балета, где происходит трансформация единства музыки и танца.

Другая сторона творчества художницы – русский фольклор. Зрителю предстанут образы русских красавиц в народных одеждах и кокошниках. Автор в своих произведениях по-своему трактует вечные понятия о красоте, достигая гармонично сочетая форму и цвет.

Вернисаж состоится 31 августа в 16.00.

Выставка продлится до 30 сентября 2017 г.

Возрастная категория 6+.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Адрес: Тула, Красноармейский проспект, 16.

Режим работы: вт., ср., вс. – с 10.00 до 18.00;

чт., пт., сб. – с 10.00 до 20.00

понедельник – выходной

Телефон: (4872) 56-09-92