В Туле пройдет «Театральная феерия»
31 августа в выставочном зале города откроется одноименная выставка Натальи Шевченко.
В выставочном зале Тулы с 31 августа по 30 сентября пройдет выставка работ российской художницы Натальи Шевченко – автора более 500 работ. Ее произведения хранятся в частных собраниях и музеях России и мира.
В своих работах художница стремится передать легкость и пластику танцоров русского балета. Подчеркивая движение формы в пространстве, Наталья буквально переносит зрителя на театральную сцену. С помощью цвета автор подчёркивает выразительность и неожиданность действа. Перед зрителем открывается яркий, поистине фантастический мир балета, где происходит трансформация единства музыки и танца.
Другая сторона творчества художницы – русский фольклор. Зрителю предстанут образы русских красавиц в народных одеждах и кокошниках. Автор в своих произведениях по-своему трактует вечные понятия о красоте, достигая гармонично сочетая форму и цвет.
Вернисаж состоится 31 августа в 16.00.
Выставка продлится до 30 сентября 2017 г.
Возрастная категория 6+.
Адрес: Тула, Красноармейский проспект, 16.
Режим работы: вт., ср., вс. – с 10.00 до 18.00;
чт., пт., сб. – с 10.00 до 20.00
понедельник – выходной
Телефон: (4872) 56-09-92