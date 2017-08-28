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Житель Киреевска в пьяной ссоре убил свою сожительницу
Фото: m.1777.ru

Житель Киреевска в пьяной ссоре убил свою сожительницу

Такова версия следствия. Инцидент произошел 19 августа 2017 года.

В Киреевске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы.

По версии следователей, 19 августа 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки у себя дома со своей 48-летней сожительницей. Между ними возникла ссора. Мужчина обвинил сожительницу в том, что она «ушла в долгий запой».

В ходе конфликта он ударил женщину и ушел спать в соседнюю комнату. Как потом выяснилось, он проломил сожительнице череп. От полученных травм женщина скончалась на следующий день в реанимации Киреевской больницы.      

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:28 0
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