Житель Киреевска в пьяной ссоре убил свою сожительницу

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В Киреевске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы.

По версии следователей, 19 августа 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки у себя дома со своей 48-летней сожительницей. Между ними возникла ссора. Мужчина обвинил сожительницу в том, что она «ушла в долгий запой».

В ходе конфликта он ударил женщину и ушел спать в соседнюю комнату. Как потом выяснилось, он проломил сожительнице череп. От полученных травм женщина скончалась на следующий день в реанимации Киреевской больницы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.