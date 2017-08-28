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Чтобы поймать должника-риэлтора, тульские приставы притворились покупателями

Чтобы поймать должника-риэлтора, тульские приставы притворились покупателями

Мужчину задержали и доставили в отдел судебных приставов.

В начале августа в отдел судебных приставов Привокзального района Тулы поступило постановление о розыске должника Н. за неуплату материального ущерба в размере 210 тыс. рублей.

По телефону должник заявил приставам, что не собирается погашать задолженность.

Из-за того, что мужчина отказался явиться в отдел, судебным приставам пришлось пойти на хитрость. Они выяснили круг общения и род деятельности разыскиваемого. Оказалось, что должник занимается продажей имущества, принадлежащего третьим лицам, а также оказывает посреднические услуги.

Под видом потенциальных покупателей приставы договорились о встрече с должником. В назначенный день совместно с группой быстрого реагирования гражданин Н. был задержан и доставлен в отдел.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +1
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