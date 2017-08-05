Туляки снова увидят самый неординарный спектакль фестиваля Толстой Weekend

Спектакль-приключение «Зеленая палочка» снова в Ясной Поляне! Завтра для туляков пройдут два показа.

Каждый желающий сможет стать зрителем и участником экспериментального, уже заявившего о себе спектакля «Зеленая палочка» – спектакля, сценой которого вновь станет вся усадьба Льва Николаевича Толстого.

В основу иммерсивного (от англ. immersive – «обеспечивающий эффект присутствия») представления «Зеленая палочка» легли детские воспоминания Льва Толстого и рассказ его старшего брата Николеньки об утерянном секрете всеобщего счастья, написанном на зеленой палочке. Кто мы, зачем мы живем, что такое счастье – на эти вопросы, облачившись в рубахи-толстовки и совершив путешествие в пространстве и времени, попытаются ответить участники постановки.

Спектакль «Зеленая палочка» был презентован в этом июне на втором Международном фестивале Толстой Weekend творческим объединением GRUPPO BASTON VERDE совместно с тульскими актерами. Подготовка спектакля заняла несколько месяцев, в течение которых продумывались роли, декорации и локации спектакля.

В итоге вместе с актерами зрители совершают большое путешествие по Ясной Поляне, подчас останавливаясь в отдаленных от центральной части усадьбы местах и заглядывают в те уголки яснополянского имения, где забываешь о суете внешнего мира и начинаешь глубже понимать Льва Толстого.

Стартовая площадка - пространство возле Кузни (рядом с конюшней). Вход по билетам. Стоимость билетов – 1300 рублей.

Билеты можно приобрести в электронном виде: на 12:00 и на 15:00.

Поскольку представление полностью проходит под открытым небом и подразумевает длительные перемещения, рекомендуем зрителям приходить в удобной обуви и одежде, соответствующей погодным условиям.

Длительность спектакля: 1 час 30 минут

Возрастное ограничение: 12+