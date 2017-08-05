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Житель Астрахани продавал тулякам «призрачные» автозапчасти

Житель Астрахани продавал тулякам «призрачные» автозапчасти

Мошенник путем обмана похитил деньги пользователей соцсетей, среди обманутых - туляки.

Молодой человек, проживающий в Астрахани, связывался по телефону с авторами объявлений о покупке различных запчастей на автомобили «Mazda», «Hyundai», «Ford», «Renault», «Mitsubishi», «Chevrolet» и «Opel». Эти объявления он находил в соцсетях. Договорившись о цене, мошенник просил перевести определённую сумму на указанный счёт, после чего обещал направить посылку через транспортную компанию, занимающуюся грузоперевозками.

Не имея в наличии каких-либо запасных частей и не намереваясь отвечать по взятым на себя обязательствам, злоумышленник обналичивал деньги, используя банковские карты своих подруг, не осведомлённых о незаконных действиях. После этого он переставал выходить на связь с потерпевшими.

Среди них оказались жители Астраханской и Тульской областей, Башкирии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Москвы.

- Обманутые автовладельцы обратились за помощью в полицию. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Астраханской области в результате проведённых оперативно-технических мероприятий установили личность фигуранта и задержали его, - рассказал следователь Сергей Гусаков.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

5 августа, в 13:11 +2
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