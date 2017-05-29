Как туляки будут развлекаться в июне?
На сайте администрации города выложена полная афиша июньских культурных мероприятий в Тульской области.
На портале администрации города Тулы опубликовали полную афишу мероприятий муниципальных учреждений культуры на июнь.
Туляков ждут выставки рисунков, игровые программы, праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей и Дню России и многое другое.
Событий запланировано очень много, с полным их списком можно ознакомиться в приложенном файле.
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