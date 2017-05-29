новости
новости
Регистрация
Как туляки будут развлекаться в июне?

Как туляки будут развлекаться в июне?

На сайте администрации города выложена полная афиша июньских культурных мероприятий в Тульской области.

На портале администрации города Тулы опубликовали полную афишу мероприятий муниципальных учреждений культуры на июнь.

Туляков ждут выставки рисунков, игровые программы, праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей и Дню России и многое другое.

Событий запланировано очень много, с полным их списком можно ознакомиться в приложенном файле.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:46 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
праздничные мероприятияиюньафиша

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Рязанской в Туле фура прижала «семерку»
На ул. Рязанской в Туле фура прижала «семерку»
В Тульской области создан кадетский класс Следственного комитета
В Тульской области создан кадетский класс Следственного комитета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.