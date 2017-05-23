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На Куликовом поле прошел фестиваль «Былина»
Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника Куликово поле.

На Куликовом поле прошел фестиваль «Былина»

Традиционный фестиваль народных традиций открыл летний туристический сезон на Куликовом поле.

В селе Монастырщино прошел традиционный фестиваль народных традиций «Былина», приуроченный к Международному дню музеев и акции «Ночь музеев». Ежегодно «Былина» открывает летний туристический сезон на Куликовом поле.

Участники акции «Ночь музеев» собрались в пятницу в палаточном лагере на берегу Непрядвы, чтобы с факельным шествием отправиться к Могиле Неизвестного Солдата. Участники пели военные песни под гитару, вспоминали о подвиге павших предков.

А на следующий день, в субботу, прошел конкурс детского и юношеского творчества «Травень». В этом году к участию заявились около 90 фольклорных танцевальных и песенных коллективов и солистов из Тульской, Московской, Ростовской, Рязанской областей. Победителей выбирали в различных возрастных категориях и в нескольких номинациях:

  • сольное пение,
  • малые и большие фольклорные ансамбли,
  • хореография.

По традиции, в пойме реки Непрядвы и у храма Рождества Пресвятой Богородицы разместились различные интерактивные площадки. Самой жаркой (во всех смыслах слова) вновь стала «Смакуха».

Здесь на костре варили одуванчиковое варенье – символ фестиваля, пекли блины на пеньках.

Приготовленную сдобу и сладость можно было тут же продегустировать вместе с травяными чаями Куликова поля.

Символ фестиваля – одуванчик – создавали и на «Поляне мастеров». Яркие броши и шпильки вскоре после открытия украсили не один наряд и прическу.

Здесь же плели украшения из бисера, осваивали сибирскую роспись или технику двойного мазка, делали куклу «Троицу».

В этом году на «Былину» с яркой программой прибыл фольклорно-этнографический ансамбль музея-заповедника «Кижи». На площадке «Кижский двор» можно было увидеть традиционные инструменты - щипковый кантеле, смычковый йоухикко, что в переводе означает «конский волос», и именно из этого материала скручены его струны.

Народные инструменты на «Былине» можно было не только рассмотреть и услышать, но и изготовить: из обычной жестяной пластинки участники фестиваля мастерили свистки.

Гости Куликова поля с острова Кижи привезли «на родину» и миниатюрную гармонь - черепашку или черепановку. Более 150 лет назад ее изготовили в Туле по немецкому образцу. Она разошлась по ярмаркам огромной Российской Империи, но вот сохранилась только на Севере.

Участники этнографического ансамбля восстановили гармонь-черепановку по старинным образцам и она вновь зазвучала на тульской земле.

Также на «Кижском дворе» учились прясть, танцевать старинные карельские и заонежские игры, кадриль, узнавали интересные факты из истории народов Русского Севера.

Две новые забавы фестиваля – городки и конкурс ухи – пользовались небывалым успехом. Желающих освоить старинную спортивную игру было много. Но чтобы приступить к командным соревнованиям, нужно было изготовить инвентарь, а именно напилить фигуры из черенков для лопат. Победители забирали комплекты городков в качестве приза.

Для приготовления ухи организаторы конкурса предлагали разнообразные продукты и инструменты. Рыболовные снасти – чтобы наловить главный продукт для похлебки, рыбные консервы – тем, кто не очень удачлив в рыбной ловле. К этому еще лавровый лист и душистый горошек, перловую крупу и пшено, картошку, морковку, лук… Из всех этих ингредиентов получились вкусные авторские первые блюда. Но победителем конкурса ухи стала команда, добавившая в суп свежую рыбку, выловленную тут же из Непрядвы.

Все интерактивные площадки нужно было посетить тем, кто решил победить в игре-путешествии «Щит предков».

Среди пунктов были также испытания на «Богатырской заставе», где учили сражаться на мечах, плести пояса на рогульке, осваивали каллиграфию.

В «Лукоморье» нужно было прокатиться верхом или в бричке. У слияния Дона и Непрядвы – ответить на вопросы исторической викторины о Куликовской битве. В храме Рождества Богородицы - взять на память землю с Куликова поля и отправиться на экскурсию на колокольню. 

Победителей, прошедших весь маршрут и выполнивших все задания, ждали сувениры с символикой фестиваля, а еще воздушные змеи, которые отправились покорять небесное пространство Куликова поля.

Организаторами фестиваля традиционно выступили Министерство культуры Российской федерации, музей-заповедник «Куликово поле» и Фонд развития общества «Наши дети».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:35 0
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