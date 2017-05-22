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Погода в Туле 23 мая: ночью до -1, днём – тепло и пасмурно

Погода в Туле 23 мая: ночью до -1, днём – тепло и пасмурно

Синоптики обещают пониженное давление и местами небольшой дождь.

Согласно информации, предоставленной Тульским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм). Ветер западной четверти – ночью 3-8 м/с, днем до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, местами возможны заморозки до -1, днём воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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