Погода в Туле 23 мая: ночью до -1, днём – тепло и пасмурно

Согласно информации, предоставленной Тульским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм). Ветер западной четверти – ночью 3-8 м/с, днем до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, местами возможны заморозки до -1, днём воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.