Туляков приглашают на «Ночь музеев» в Белоусовский парк

Туляков приглашают провести «Ночь музеев» в Белоусовском парке. Вечером 20 мая для всех желающих предусмотрена интересная историческая программа в виде обзорной экскурсии по территории парка.

Мероприятие приурочено к Международному дню музеев. Начало в 19.00. Место встречи — Комната истории (ул. Первомайская 13-а).

Полная программа акции «Ночь музеев» в нашем специальном обзоре.