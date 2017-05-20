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Туляков приглашают на «Ночь музеев» в Белоусовский парк

Туляков приглашают на «Ночь музеев» в Белоусовский парк

Место встречи – Комната истории (ул. Первомайская, 13-а) в 19.00.

Туляков приглашают провести «Ночь музеев» в Белоусовском парке. Вечером 20 мая для всех желающих предусмотрена интересная историческая программа в виде обзорной экскурсии по территории парка.

Мероприятие приурочено к Международному дню музеев. Начало в 19.00. Место встречи — Комната истории (ул. Первомайская 13-а).

Полная программа акции «Ночь музеев» в нашем специальном обзоре.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:26 +3
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