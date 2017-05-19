Установлена личность водителя тульского автобуса, грубо нарушившего ПДД

Кадр из видео.

Руководитель предприятия «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович рассказал Myslo, что личность водителя автобуса №12, который грубо нарушил ПДД на улице Пролетарской, уже установлена.

Валерий Симакович – Нарушение будет рассмотрено на дисциплинарной комиссии. Руководство предприятия выражает огромную благодарность за активную жизненную позицию! Любая информация, поступающая от пассажиров, является полезной для принятия мер по улучшению работы муниципального пассажирского транспорта.

Предлагаем вам еще раз посмотреть видеоролик с нарушением.