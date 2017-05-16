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В Туле на двух перекрестках сменится направление главной дороги

В Туле на двух перекрестках сменится направление главной дороги

Порядок проезда перекрестков будет изменен на пересечениях улиц Демонстрации–Лейтейзена, Демонстрации–Фрунзе.

Как информирует администрация города Тулы, на пересечениях улиц Демонстрации–Лейтейзена, Демонстрации–Фрунзе будет изменен порядок проезда перекрестков.

Направление главной дороги на этих перекрестках будет изменено с улицы Демонстрации на улицу Лейтейзена и на улицу Фрунзе соответственно.

Изменения, которые вступят в силу с 4 июня 2017 года, производятся во исполнение ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:58 +4
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