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В Алексине возрождают городской театр
Фото: ТРФ СЭИКРР.

В Алексине возрождают городской театр

Активисты ведут предварительные консультации с руководством столичного Малого Театра и Тульского драмтеатра по реализации проекта.

Как сообщает Комитет по культуре Тульского регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона (ТРФ СЭИКРР), в Алексине возрождают городской театр.

Сегодня уже мало кто из местных старожил помнит, что в начале прошлого века в Алексине была создана театральная школа-студия Малого театра, благодаря которой с завидной активностью ставились спектакли.

За Алексином закрепился бренд театрального города: сюда постоянно съезжались легенды русского театра, а в 1935 году над городом и районом официально брал шефство Московский театр Сатиры.

Прошли годы, и театральная жизнь в Алексине растворилась в небытие. Это и стало отправной точкой для обсуждения и последующей реализации проекта по возрождению в городе собственного театра. Возглавил инициативную группу председатель комитета по культуре ТРФ СЭИКРР Игорь Сергевнин.

В настоящее время алексинские активисты ведут предварительные консультации с руководством столичного Малого Театра и Тульского драмтеатра по реализации озвученного проекта.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:30 +2
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