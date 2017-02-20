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Туляков приглашают в кузницу

Туляков приглашают в кузницу

На интерактивном занятии «Не кует железа молот…» участники узнают секреты ремесла и смогут сами выковать себе сувенир.

23 февраля в 11.00 музей «Тульские древности» приглашает туляков поучаствовать в интерактивном музейном занятии «Не кует железа молот…».

Гости смогут поработать в кузнице с горячим металлом, выкуют небольшой сувенир на память, узнают, что такое крица и как выглядит железная руда.

Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.

Запись по телефону: +7(4872)36-16-63.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:35 +4
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