Туляков приглашают в кузницу

23 февраля в 11.00 музей «Тульские древности» приглашает туляков поучаствовать в интерактивном музейном занятии «Не кует железа молот…».

Гости смогут поработать в кузнице с горячим металлом, выкуют небольшой сувенир на память, узнают, что такое крица и как выглядит железная руда.