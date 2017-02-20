Туляков приглашают в кузницу
На интерактивном занятии «Не кует железа молот…» участники узнают секреты ремесла и смогут сами выковать себе сувенир.
23 февраля в 11.00 музей «Тульские древности» приглашает туляков поучаствовать в интерактивном музейном занятии «Не кует железа молот…».
Гости смогут поработать в кузнице с горячим металлом, выкуют небольшой сувенир на память, узнают, что такое крица и как выглядит железная руда.
Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.
Запись по телефону: +7(4872)36-16-63.
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